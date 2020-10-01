YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS 2020 puan hesaplama bilgileri

2020 YDS sınav sonuçları son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Genellikle ALES'e giren adayların daha çok katılım sağladığı 2020 YDS sınavı sonuçları T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanacak. Diğer yandan YDS Temel Soru Kitapçığı ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı. Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u 10 gün süreyle erişimde olacak. ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları 23 Ekim'de açıklanacak.