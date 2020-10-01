YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS 2020 puan hesaplama bilgileri
YDS sınav sonuçları, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 27 Eylül 2020 tarihinde organize edilen 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın değerlendirme sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. Yabancı dil puanı almak için adayların katılım sağladığı YDS sınav soru ve cevapları geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Netleri hakkında bilgi sahibi olan adaylar şimdi sınav sonuçlarıyla ilgili yapılacak son dakika açıklamalara odaklandı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 YDS sınav sonuç tarihi.
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2020 YDS sınav sonuçları son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Genellikle ALES'e giren adayların daha çok katılım sağladığı 2020 YDS sınavı sonuçları T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanacak. Diğer yandan YDS Temel Soru Kitapçığı ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı. Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u 10 gün süreyle erişimde olacak. ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları 23 Ekim'de açıklanacak.
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YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre, 2020 YDS sınavının sonuçları 23.10.2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
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YDS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
ÖSYM tarafından 27 Eylül’de yapılan 2020-YDS’nin Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayımlandı. Adaylar cevap anahtarlarına 10 gün boyunca erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Eylül’de gerçekleştirilen 2020-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nin (2020-YDS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u aşağıdaki yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.
Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
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90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.