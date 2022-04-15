Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuç tarihi belli oldu

#YDS#ÖSYM

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022 YDS/1) ilk kez 81 ilde gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, sonuçların ne zaman ilan edileceğini merakla araştırıyor. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/3YDS sonuçları ne zaman açıklanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuç tarihi belli oldu

Yabancı dil puanını tescil etmek isteyenlerin katılım sağladığı YDS'de, bu yılın ilk etabı geride kaldı. Daha önce 41 ilde uygulanan YDS, adayların erişimini kolaylaştırmak amacıyla ilk kez 81 ildeki sınav merkezlerinde düzenlendi. Öte yandan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuç tarihi belli oldu. İşte, "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı...

 

2/3YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sonuçları 6 Mayıs tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

3/3SONUÇLARA DAİR

SONUÇLARA DAİR

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#YDS#ÖSYM