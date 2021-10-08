YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den YDS sonuç tarihi açıklaması

YDS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konulardan biri oldu. Yılda iki defa düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının ikincisi bu hafta sonu yapılacak. 10 Ekim’de gerçekleştirilecek olan YDS’nin sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve kasım ayına işaret edildi. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak öğrenebilecekler.