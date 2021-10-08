YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den YDS sonuç tarihi açıklaması
YDS/2 oturumu 2021 yılında 10 Ekim tarihinde düzenlenecek. Sınavın başvuruları 20 Ağustos tarihinde başlayıp, 31 Ağustos’ta sona erdi. YDS/2 Pazar günü saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.YDS sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve tarih bildirildi. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
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YDS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konulardan biri oldu. Yılda iki defa düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının ikincisi bu hafta sonu yapılacak. 10 Ekim’de gerçekleştirilecek olan YDS’nin sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve kasım ayına işaret edildi. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak öğrenebilecekler.
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YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları 2 Kasım’da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
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ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.