YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sonuç tarihini açıkladı

Bu yıl ikinci ve son kez düzenlenen YDS sınavı için sonuç araştırmaları başladı. Yabancı dil tazminatı almak isteyen memurlar ve yüksek lisans yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın sonuç ilan tarihi merak konusu oldu. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı YDS sonuç tarihi...