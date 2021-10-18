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Haber Giriş: 18 Ekim 2021 - 11:02 | 

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YDS/2 sonuç tarihini açıkladı

Bu yılın son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı geride kaldı. Öte yandan, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Ekim'de uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2021-YDS/2) cevap anahtarı yayınlandı. Şimdi ise sonuçlar gündemde. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Bu yıl ikinci ve son kez düzenlenen YDS sınavı için sonuç araştırmaları başladı. Yabancı dil tazminatı almak isteyen memurlar ve yüksek lisans yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın sonuç ilan tarihi merak konusu oldu. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı YDS sonuç tarihi...

2CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.

2021 -YDS/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’u erişme açıldı. Sınava giren adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

3SONUÇ TARİHİ NETLİK KAZANDI

SONUÇ TARİHİ NETLİK KAZANDI

ÖSYM sınav sonuçlarını değerlendirme işleminin ardından 2 Kasım'da adayların erişimine açacak.

Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz. 

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