YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih

Yabancı dil puanını öğrenmek için YDS oturumuna katılım sağlayan adaylar, 2021'de ilk kez düzenlenen sınavın sonuçları için tarih araştırmasına hız verdi. ÖSYM, yayımladığı 2021 takviminde söz konusu sınavın sonuç tarihini de ilan etmişti. İşte, 2021 YDS-1 sonuç tarihi...