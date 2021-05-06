YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarih

YDS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuçların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. İşte, 2021 YDS sonuçları hakkında son gelişmeler...