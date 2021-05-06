YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarih
YDS sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklanma tarihini beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuç açıklanma tarihi duyuruldu. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YDS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sonuçların kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. İşte, 2021 YDS sonuçları hakkında son gelişmeler...
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2021 -YDS/1 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’u erişme açıldı.
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Sınava giren adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları 11 Mayıs 2021 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.