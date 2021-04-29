YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 sonuç tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) düzenlendi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, 2021 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yabancı dil puanını öğrenmek için YDS oturumuna katılım sağlayan adaylar, 2021'de ilk kez düzenlenen sınavın sonuçları için tarih araştırmasına hız verdi. ÖSYM, yayımladığı 2021 takviminde söz konusu sınavın sonuç tarihini de ilan etmişti. İşte, YDS sonuçlarında son gelişmeler...
2
2021 -YDS/1 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’u erişme açıldı.
3
Sınava giren adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.
4
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları 11 Mayıs 2021 tarihinde erişime açılacak.Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.