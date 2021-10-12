YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM duyurular ekranında
Bu yılın son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) 10 Ekim 2021 tarihinde tamamlandı. 2021-YDS/2 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları kısa sürede adaylarla paylaşıldı. YDS’ye katılım sağlayan adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
ÖSYM duyurular ekranında yer alan bilgiye göre, YDS/2 sonuçları kasım ayında açıklanacak. Adaylar, YDS/2’den alacakları puanı yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanabilecek. ÖSYM sınav sonuçlarını değerlendirme işleminin ardından 2 Kasım'da adayların erişimine açacak.
2
YDS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK
Adaylar, sınav sonuçlarını açıklandığı andan itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Sınava giren adaylara sonuç belgesi gönderilmiyor.
3
YDS PUAN HESAPLAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.
4
Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.