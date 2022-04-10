YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YDS/1 soru ve cevap anahtarı osym.gov.tr'de yayımlandı!

YDS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım gösteren adayların odaklandığı konulardan oldu. 2022 YDS 10 Nisan’da ilk kez 81 ilde uygulandı. Sınavın ardından ÖSYM tarafından, temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’unun erişime açıldığı belirtildi. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca erişim sağlayabilecek. Sınav sonuçları ise 6 Mayıs’ta açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını 6 Mayıs’ta ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün YDS öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
“Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz ve bu yıla kadar 41 ilde düzenlediğimiz Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını (2022-YDS/1) 81 ilde uygulayacağız. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar, sınavda görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim.”
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 10 Nisan’da ilk kez 81 ilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2022-YDS/1) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları açıklandı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün boyunca erişim sağlayabilecek.
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Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ileokunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.
Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.