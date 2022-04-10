YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YDS/1 soru ve cevap anahtarı osym.gov.tr'de yayımlandı!

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.



Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,



90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,



80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,



70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,



60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,



50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi



olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.