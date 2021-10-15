YDS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YDS sınav sonuç tarihini ÖSYM açıkladı
YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların odaklandığı konuların başında geliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Ekim’de uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2021-YDS/2) cevap anahtarının yayınlanmasıyla netleri hakkında bilgi sahibi olan adaylar söz konusu sınavın sonuçları için yapılacak açıklamaya kilitlendi. Yabancı dil puanı almak isteyenlerin katılım sağladığı YDS sonuçları ÖSYM takvimine göre kasım ayında ilan edilecek. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? İşte, YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih.
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YDS sonuçları ne zaman açıklanır, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. ÖSYM Başkanlığınca, binlerce adayın katılımı ile tamamlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) 10 Ekim tarihinde organize edildi. Yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacaklar, yabancı dil seviyesini belgelemek isteyenler gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren YDS sonuçları ÖSYM 2021 sınav takvimine göre 2 Kasım'da gerçekleşecek.
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YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 2 Kasım’da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
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ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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SORULAR ERİŞİME AÇILDI
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.
2021 -YDS/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’u erişme açıldı. Sınava giren adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların
tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.