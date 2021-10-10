YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-YDS/2 soru ve cevap anahtarı yayımlandı
Bu yıl ikinci ve son kez düzenlenen YDS sınavı için sonuç araştırmaları başladı. Yabancı dil tazminatı almak isteyen memurlar ve yüksek lisans yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın sonuç ilan tarihi merak konusu oldu. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Bu yılın son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı geride kaldı. Öte yandan, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10 Ekim'de uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2021-YDS/2) cevap anahtarı yayınlandı. İşte, 2021 YDS/2 sonuç açıklanma tarihi...
ÖSYM Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) yapıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Sınav saat 10.15'te başladı ve saat 13.15'te sona erdi. Sınavda, Kovid-19 salgınına karşı tedbirler alındı.
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SORULAR ERİŞİME AÇILDI
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.
2021 -YDS/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’u erişme açıldı. Sınava giren adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.
Bu kapsamda gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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YDS KİMLER İÇİN DÜZENLENİYOR?
Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.
Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.