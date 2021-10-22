YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YDS/2 sonuç tarihini paylaştı
ÖSYM tarafından 10 Ekim tarihinde gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) ardından sonuç heyecanı başladı. ÖSYM 2021 YDS/2 sonuç tarihini paylaşmıştı. Takvime göre, YDS sonuçları kasım ayında adayların erişimine açılacak. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
YDS/2 oturumum üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi arttı. ÖSYM takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sınav sonuçları 2 Kasım’da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
2
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
3
YDS’DE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
4
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.