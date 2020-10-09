YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YDS sınav sonuç tarihini ÖSYM duyurdu
YDS sınav sonuç tarihi, söz konusu sınava katılım gösteren adaylar tarafından merak ediliyor. 27 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı değerlendirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. https://sonuc.osym.gov.tr ekranından ilan edilecek olan 2020 YDS sonuçları bu ay içerisinde erişime açılacak. Gözler şimdi son dakika açıklamalarda. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili bilgiler.
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2020 YDS sınav sonuçları son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Yabancı dil puanı almak için ALES'e girenlerin yoğunlukla katılım sağladığı YDS sınavının sonuçları ÖSYM takvimine göre 23.10.2020 tarihinde erişime açılacak. YDS cevap anahtarına göre netlerini görüntüleyen adaylar sınav sonuçlarını AİS ekranı üzerinden öğrenecek. İşte, 2020 YDS sınav sonuçlarıyla ilgili detaylar.
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YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre, 2020 YDS sınavının sonuçları 23.10.2020 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
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YDS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Sınavın ardından YDS soru ve cevap anahtarı erişime açıldı. ÖSYM tarafından 27 Eylül’de yapılan 2020-YDS’nin Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayımlandı. Adaylar cevap anahtarlarına 10 gün boyunca erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Eylül’de gerçekleştirilen 2020-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nin (2020-YDS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u aşağıdaki yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacaktır.
Test hazırlanmayan dillerde çeviriler, ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.
Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
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90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir.