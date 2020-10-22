YDS sonuçları açıklandı – ÖSYM YDS sonuç ekranı

2020 YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 27 Eylül’de yapılan 2020-YDS’nin sonuçları ÖSYM'nin sonuç ekranı olan AİS (Aday İşlemleri Ekranı) üzerinden görüntülenebiliyor.YDS sonuçları, ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre 1 gün erken erişime açıldı. İşte ÖSYM YDS sonuç ekranı...
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1
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2020 YDS sonuçları için bekleyiş 22 Ekim 2020 tarihi itibariyle son buldu. ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan açıklamayla YDS sonuçları paylaşıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: 27 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2020-YDS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. YDS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
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Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Ekim 2020 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
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YDS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
ÖSYM tarafından 27 Eylül’de yapılan 2020-YDS’nin Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayımlandı. Adaylar cevap anahtarlarına 10 gün boyunca erişebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Eylül’de gerçekleştirilen 2020-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nin (2020-YDS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u aşağıdaki yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.