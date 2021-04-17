YDS sınavı saat kaçta ve kaç dakika sürecek? ÖSYM'den 2021-YDS/1 sınavı için uyarı!

Sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, ÖSYM’nin internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgeleri” ile sınava girebilecekler. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecek. Adayın başvuru yapabilmesi için sınava giriş belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekiyor.



Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.