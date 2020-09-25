YDS sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? 2020 YDS sınav süresi bilgileri
YDS sınavı saati, söz konusu sınava kısa süre kala adayların odaklandığı konulardan oldu. Yabancı dil puanı almak için adayların katılım sağlayacağı 2020 YDS sınavı ÖSYM tarafından bu hafta sonu organize edilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren YDS sınav giriş belgeleri ile sınav salonlarına alınacak. YDS'ye geç kalmak istemeyen adayların gözü şimdi sınav saati ve süresinde. Peki, 2020 YDS sınavı saat kaçta başlayacak? İşte, YDS sınav süresiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2020 YDS sınavının kaçta başlayacağı adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM takvimine göre, YDS 2020 yılında 27 Eylül Pazar günü yapılacak. Yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrencilerin ağırlıklı olarak katılacağı 2020 YDS sınavına adaylar sınav saatinden sonra salonlara alınmayacak. Sınav 3 saat (180 dakika) sürecek ve 10.15’te başlayacak. İşte, YDS sınav dakikasıyla ilgili ayrıntılar.
2
Abone Ol
YDS SINAVI SAAT KAÇTA?
ÖSYM takvimine göre YDS sınavı 27 Eylül tarihinde uygulanacak. Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Sınav 3 saat (180 dakika) boyunca devam edecek.
Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
3
Abone Ol
SINAV NASIL UYGULANACAK?
Sınavda uygulanacak test, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına ilgili alana işaretleyeceklerdir.
Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak, açılmadan rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılmalıdır. Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.
4
Abone Ol
Sınav Evrakının Uygunluğunun Kontrol Edilmesi ve Cevap Kâğıdının Doldurulması: Her aday sınavda, başvuru bilgilerine uygun soru kitapçığını ve kendisi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını kullanacaktır. Cevap kâğıdında adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Aday, verilen cevap kâğıdının kendisine ait olup olmadığını, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekten adayın kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak Sınava Giriş Belgesindeki bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan, cevap kâğıdında kendisine ait olmayan bilgiler verdiği tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılır.
Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da onaylayacaktır. Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunması ve değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir. Bütün adaylara 9 punto cevap kâğıdı verilecektir.
5
Abone Ol
Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir (çoktan seçmeli test uygulanan sınavlarda). Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.
Cevaplar, cevap kâğıdında ilgili alana işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Cevap kâğıdında ilgili test için belirlenen alana işaretlenmeyen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz.
Doğru cevap olarak işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alanın dışarıya taşırılmadan, tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır.