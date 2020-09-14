YDS sınavı ne zaman? Sınav giriş belgeleri bekleniyor!

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ve yüksek lisans öğrencisi adayları gibi çok sayıda vatandaşın sabırsızlıkla beklediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2020'de yapılacağı tarih merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...