YDS sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih!

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak çok sayıda kişi tarafından araştırılıyor. ÖSYM AİS sistemi üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar, bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da sınav tarihini sorguluyor. İşte konuya dair ayrıntılar...