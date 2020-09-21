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Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 15:25 | 

YDS sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YDS sınavının tarihi son günlerde merak konusu oldu. ÖSYM'nin yayınladığı takvimine göre sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek isteyen vatandaşlar, konu hakkındaki detayları internetten sorguluyor. Peki, 2020 YDS sınavı ne zaman?

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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak çok sayıda kişi tarafından araştırılıyor. ÖSYM AİS sistemi üzerinden başvurularını tamamlayan adaylar, bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da sınav tarihini sorguluyor. İşte konuya dair ayrıntılar...

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ÖSYM sınav takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

3YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
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YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

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