Gündem Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 16:22 , 28 Temmuz 2020 - 16:23

YDS sınavı ne zaman? İşte 2020 YDS takvimi

2020 YDS sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak birçok vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi haline geldi. Dil puanı almak için YDS'ye girecek gençler araştırmalarına hız verdi. Peki, YDS sınavı ne zaman? İşte, 2020 YDS takvimi...