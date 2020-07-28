2020 YDS sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınava katılım sağlayacak birçok vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisi haline geldi. Dil puanı almak için YDS'ye girecek gençler araştırmalarına hız verdi. Peki, YDS sınavı ne zaman? İşte, 2020 YDS takvimi...
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ÖSYM tarafından düzenlenen YDS için geri sayım başladı. Söz konusu sınava katılım sağlayarak dil alanındaki yetkinliğini belgelendirmek isteyen pek çok kişi 2020 YDS tarihlerini araştırıyor. İşte, 2020 YDS takvimi...
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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
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20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.