YDS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2021 YDS sınav sonuç tarihini duyurdu!
YDSsınav soruları ve cevap anahtarı adayların gündemine gelmeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10 Ekim'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) yabancı dil puanı almak isteyen adayların katılımı ile organize edilecek. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden YDS puanları hesaplanacak. ÖSYM'nin takvimine göre söz konusu sınavın sonuçları 2 Kasım tarihinde ilan edilecek. Gözler şimdi YDS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarında. Peki, YDS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, 2021 YDS cevap anahtarı hakkında ayrıntılı bilgiler.
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2021 YDS soruları ve cevapları söz konusu sınavla beraber adayların odaklandığı konulardan oldu. Yabancı dil puanı almak isteyenlerin katılım sağladığı YDS soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından erişime açılacak. YDS soruları ÖSYM'nin internet sitesinden PDF olarak indirilecek. Soru ve cevap anahtarı ile netleri hakkında bilgi sahibi olan adaylar sınav sonuçlarını 2 Kasım tarihinde öğrenecekler. YDS cevap anahtarının ise sınav günü olan 10 Ekim tarihinde ya da sınavdan sonra bir kaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
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YDS SORU CE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM'nin daha önce gerçekleştirdiği sınavlar göz önüne alındığında sınav sorularının aynı gün içerisinde ya da sınavdan bir kaç gün sonra açıklanması bekleniyor.
YDS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenecek.
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YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
10 Ekim'de yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 2 Kasım’da açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
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İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
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ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.