YDS sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM 2021 YDS sınav sonuç tarihini duyurdu!

2021 YDS soruları ve cevapları söz konusu sınavla beraber adayların odaklandığı konulardan oldu. Yabancı dil puanı almak isteyenlerin katılım sağladığı YDS soruları ve cevapları, ÖSYM tarafından erişime açılacak. YDS soruları ÖSYM'nin internet sitesinden PDF olarak indirilecek. Soru ve cevap anahtarı ile netleri hakkında bilgi sahibi olan adaylar sınav sonuçlarını 2 Kasım tarihinde öğrenecekler. YDS cevap anahtarının ise sınav günü olan 10 Ekim tarihinde ya da sınavdan sonra bir kaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.