YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: ÖSYM takvimine göre 2020 YDS sınavı ne zaman?
2020 YDS sınav giriş yeri sorgulama ekranı söz konusu sınava kısa süre kala adayların gündemine geldi. ÖSYM tarafından organize edilecek olan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılacak olan binlerce aday, sınav giriş belgelerini AİS ekranından temin edecek. Genellikle ALES'e katılım sağlayan adaylarının büyük çoğunluğunun gireceği YDS sınavı giriş belgesi online sistem üzerinden çıktı olarak alınabilecek. Peki, 2020 YDS sınavı ne zaman? İşte, YDS sınav giriş belgesi sorgulama sayfası ve sınavla ilgili bilgiler.
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YDS sınav yerleri geçtiğimiz günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca erişime açılmıştı. 27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020 YDS sınavı öncesi adaylar sınav belgelerine odaklandı. Aday salon no, sınav binası gibi bilgilerin yer aldığı YDS sınav giriş belgeleri adayın T.C kimlik numarası ve şifresi ile alınacak. İşte, 2020 YDS sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ÖSYM takvimine göre YDS sınavı 27 Eylül tarihinde uygulanacak. Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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SINAV NASIL UYGULANACAK?
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dilleri ile ÖSYM e-Sınav Binalarında elektronik olarak uygulanacak.
Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılacak sınavlarda, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır.
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Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) dillerinde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılır. Türkçe’ye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır.
İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.