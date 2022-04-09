YDS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte YDS süresi ve saati hakkında bilgiler...

YDS saati ve süresi 2022 kılavuzuyla paylaşıldı. Yayınlanan kılavuz doğrultusunda adaylar, YDS'ye katılım sağlayacak. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacaktır. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebileceklerdir.