YDS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte YDS süresi ve saati hakkında bilgiler...

YDS saati ve süresi 2022 kılavuzuyla paylaşıldı. Yayınlanan kılavuz doğrultusunda adaylar, YDS'ye katılım sağlayacak. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacaktır. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebileceklerdir.
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) 10 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.
ÖSYM, yarın düzenlenecek Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na girecek adaylara saat uyarısında bulundu.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2022 YDS/1) girecek adaylara uyarı geldi. ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, YDS'ye girecek adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.