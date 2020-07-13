YDS ne zaman yapılacak? Gözler YDS 2020 geç başvuru tarihinde

YDS GEÇ BAŞVURU TARİHİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YDS geç başvuru tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Yeni geç başvuru tarihlerinin 2020 Ağustos ayı içinde ÖSYM'nin internet sayfasından adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacağı duyuruldu.

İşte açıklamanın tamamı:2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS Sınavlarına Başvuran/Başvuracak Adayların Dikkatine 27.09.2020 tarihinde uygulanacak 2020-YDS, 11.10.2020 tarihinde uygulanacak 2020-EKPSS ile 26.12.2020 tarihinde uygulanacak 2020-DİB-MBSTS sınavları için adaylardan yeniden geç başvuru alınacaktır. Söz konusu sınavlar için belirlenecek yeni geç başvuru tarihleri, 2020 Ağustos ayı içinde ÖSYM'nin internet sayfasından adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

Söz konusu sınavlara başvurusunu yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da ilgili sınav için belirlenecek geç başvuru tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. 2020-EKPSS’ye başvuran adaylar, bu sınav belirlenecek tarihlerde engel bilgileri ile öğrenim düzeyi bilgisini de güncelleyebileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.