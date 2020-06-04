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Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 11:53,

YDS ne zaman yapılacak? 2020 YDS sınav takvimi

2020 ÖSYM sınav takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yayımlandı. Bu gelişmenin ardından YDS sınav tarihleri, aday öğrencilerin araştırma konusu oldu. Peki, YDS ne zaman yapılacak? İşte, 2020 YDS sınav takvimi...

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ÖSYM, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri ile sonuç açıklama tarihlerini güncelledi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de YDS oldu. İşte, 2020 YDS sınav takvimi hakkında merak edilenler...

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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

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