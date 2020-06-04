YDS ne zaman yapılacak? 2020 YDS sınav takvimi

ÖSYM, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanma tarihleri yeniden düzenlenen sınavların, başvuru tarihleri ile sonuç açıklama tarihlerini güncelledi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de YDS oldu. İşte, 2020 YDS sınav takvimi hakkında merak edilenler...