YDS/2 ne zaman, saat kaçta? İşte YDS saati ve süresi hakkında bilgiler
Başvuruları 20-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınan YDS/2 bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dilleri için yapılacak YDS’de adaylar bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilecektir. Peki, YDS ne zaman, saat kaçta? İşte YDS saati ve süresi hakkında bilgiler...
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Yeni yayınlanan sınav takvimine göre YDS Sınavı 10 Ekim 2021 tarihinde yapılak. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek.
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KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında, adayların ilgili yılın YDS/1/e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS’de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
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YDS adayları için pazar günü nüfus müdürlükleri açık olacak
ÖSYM, 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılacaklar için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık bulundurulacağını bildirdi.
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Ölçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 10 Ekim Pazar günü yapılacak sınava katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık bulundurulacağı belirtildi.