YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak? YDS 2020 sınav süresi

YDS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili bilgiler ÖSYM sınav takvimi içerisinde duyuruldu. YDS 2020 yılında 27 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınav başvuruları şubat ayında alındı. YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. İşte YDS sınav süresi ve giriş belgesi alma ekranı