YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak? YDS 2020 sınav süresi
YDS başvuruları 2020 yılında 19 Şubat’ta başladı ve 26 Şubat’ta sona erdi. Başvurularını tamamlayan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) adaylar, sınava girecekleri bina ve salonları giriş belgesinden öğrenebilecekler. İşte 2020 YDS sınav süresi ile ilgili bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
YDS’nin ne zaman yapılacağı ile ilgili bilgiler ÖSYM sınav takvimi içerisinde duyuruldu. YDS 2020 yılında 27 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınav başvuruları şubat ayında alındı. YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. İşte YDS sınav süresi ve giriş belgesi alma ekranı
2
Abone Ol
YDS NE ZAMAN YAPILACAK?
YDS 27 Eylül’de saat 10.15’te başlayacak. Sınav 3 saat (180 dakika) boyunca devam edecek.
YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI
YDS giriş yerleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. İşte o açıklama:
27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.