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Haber Giriş: 27 Eylül 2020 - 09:10 | 

YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2020 YDS sınav süresi

YDS'nin saat kaçta başlayacağı ve kaçta biteceği sınava girecek olan adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YDS 2020 yılında 27 Eylül'de yapılıyor. Sınava girecek olan adayların 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. 27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek olan adaylar sınav yerlerini giriş belgelerinden öğrendiler. İşte saat 10.15'te başlayacak olan YDS ile ilgili bilgiler

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YDS'nin ne zaman başlayacağı ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. Başvuruları şubat ayında alınan YDS 2020 yılında 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava başvurabiliyorlar. Sınav saat 10.15’te başlayacak. Peki YDS saat kaçta bitecek?

2YDS NE ZAMAN YAPILACAK
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YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

YDS 27 Eylül’de saat 10.15’te başlayacak. Sınav 3 saat (180 dakika) boyunca devam edecek.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI

YDS giriş yerleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YDS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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