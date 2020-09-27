YDS ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? 2020 YDS sınav süresi

YDS'nin ne zaman başlayacağı ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. Başvuruları şubat ayında alınan YDS 2020 yılında 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava başvurabiliyorlar. Sınav saat 10.15’te başlayacak. Peki YDS saat kaçta bitecek?