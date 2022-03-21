YDS ne zaman? İşte 2022 YDS takvimi

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2022 etabının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Şubat ayı ile birlikte bir yandan sınava hazırlanan adaylar, bir yandan da sınav tarihini sorguluyor. Peki, YDS ne zaman?
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2022 YDS TAKVİMİ
YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
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BAŞVURU TAKVİMİ
2022-YDS/1 başvuruları 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapıldı.
2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.