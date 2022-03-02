YDS ne zaman? İşte 2022 Yabancı Dil Sınavı oturum takvimi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2022 etabının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Şubat ayı ile birlikte bir yandan sınava hazırlanan adaylar, bir yandan da sınav tarihini sorguluyor. İşte, 2022 Yabancı Dil Sınavı oturum takvimi...