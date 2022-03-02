Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

YDS ne zaman? İşte 2022 Yabancı Dil Sınavı oturum takvimi

#YDS#ÖSYM

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ve yüksek lisans öğrencisi adayları gibi çok sayıda vatandaşın sabırsızlıkla beklediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2022'de yapılacağı tarih, en çok sorgulanan konula arasında. Peki, YDS ne zaman?

1/3YDS ne zaman İşte 2022 Yabancı Dil Sınavı oturum takvimi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2022 etabının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Şubat ayı ile birlikte bir yandan sınava hazırlanan adaylar, bir yandan da sınav tarihini sorguluyor. İşte, 2022 Yabancı Dil Sınavı oturum takvimi...

2/32022 YDS TAKVİMİ

2022 YDS TAKVİMİ

YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

3/3BAŞVURU TAKVİMİ

BAŞVURU TAKVİMİ

2022-YDS/1 başvuruları 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapıldı.

2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#YDS#ÖSYM