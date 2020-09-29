YDS ne zaman açıklanacak? 2020 YDS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de
YDS sonuçları, sınavın ardından adayların odaklandığı konulardan oldu. Yabancı dil puanı almak için adayların katılım sağladığı 2020 YDS sınavı Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayınlandı. ÖSYM tarafından 27 Eylül’de gerçekleşen YDS sınavının sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından ÖSYM'nin AİS sayfasından ilan edilecek. YDS cevap anahtarı ile netleri hakkında bilgi sahibi olan adayların gözü şimdi ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamalarda. Peki, YDS ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 sınav takvimine göre YDS sonuç tarihi.
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27 Eylül’de yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları gündemde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından düzenlenen YDS sınavında adaylar 80 soruya verilen süre içinde yanıt aradı. Genellikle ALES'e giren adayların daha çok katılım sağladığı 2020 YDS sınavı sonuçları ÖSYM takvimine göre 23 Ekim'de açıklanacak. Sınav sonuçları osym. gov. tr adresinden ilan edilecek. Sınav sonuçları T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanacak. İşte, detaylar.
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YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre, 2020 YDS sınavının sonuçları 23.10.2020 tarihinde açıklanacak.
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Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
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YDS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
ÖSYM tarafından 27 Eylül’de yapılan 2020-YDS’nin Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayımlandı. Adaylar cevap anahtarlarına 10 gün boyunca erişebilecek.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Eylül’de gerçekleştirilen 2020-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nin (2020-YDS) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10’u aşağıdaki yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecekler.