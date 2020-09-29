Gündem Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 01:29 | 29 Eylül 2020 - 01:29

YDS ne zaman açıklanacak? 2020 YDS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'de

YDS sonuçları, sınavın ardından adayların odaklandığı konulardan oldu. Yabancı dil puanı almak için adayların katılım sağladığı 2020 YDS sınavı Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayınlandı. ÖSYM tarafından 27 Eylül’de gerçekleşen YDS sınavının sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından ÖSYM'nin AİS sayfasından ilan edilecek. YDS cevap anahtarı ile netleri hakkında bilgi sahibi olan adayların gözü şimdi ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamalarda. Peki, YDS ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 sınav takvimine göre YDS sonuç tarihi.