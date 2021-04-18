YDS nasıldı, zor muydu? İşte 18 Nisan YDS sınavı soru yorumları

YDS YORUMLARI "Herkese geçmiş olsun. İlk yorumum yine kelime bilgisi ve okuduğunu anlamayı ölçen bir sınavdı. YÖKDİL'in bir tık üstünde olduğunu söyleyelim(özellikle paragraflar). Yine de şunu söyleyeyim yapılmayacak, abartılacak bir sınav değil YDS."



Bu YDS çok mu kolaydı yoksa ben hiç İngilizce bilmiyorum da kolaymış gibi mi geldi?



YDS sınavıyla birlikte İngilizcenin ne demek olduğunu öğrendim



