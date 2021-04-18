YDS nasıldı, zor muydu? İşte 18 Nisan YDS sınavı soru yorumları
YDS yorumları, sınavın hemen ardından gündeme geldi. YDS sınavının tamamlanması ardından gözler, soru yorumlarına çevrildi. Yüksek lisans ve doktora yapacaklar, dil tazminatı alacakların katılım sağladığı YDS bugün gerçekleştirildi. Sınava dair yorumları merak eden adaylar, sosyal medyadan yapılan YDS soru yorumlarını inceliyor. Peki, YDS nasıldı, zor muydu? YDS sınavı soru yorumlarını derledik...
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YDS nasıldı, zor muydu? sınavdan çıkan adaylar bu soruya yanıt arıyor. YDS sınavına hazırlık süreci yerini sonuç beklentilerine çevirdi. Sınav, 41 ilde 47 sınav merkezinde 10.15'te başladı ve adaylara 80 soru için 180 dakika süre verildi. YDS’de adayların tercihine göre, İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında sorular yöneltildi. Peki, YDS nasıl geçti? İşte YDS sınavı yorumları…
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YDS YORUMLARI
"Herkese geçmiş olsun. İlk yorumum yine kelime bilgisi ve okuduğunu anlamayı ölçen bir sınavdı. YÖKDİL'in bir tık üstünde olduğunu söyleyelim(özellikle paragraflar). Yine de şunu söyleyeyim yapılmayacak, abartılacak bir sınav değil YDS."
Bu YDS çok mu kolaydı yoksa ben hiç İngilizce bilmiyorum da kolaymış gibi mi geldi?
YDS sınavıyla birlikte İngilizcenin ne demek olduğunu öğrendim
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"YDS'den cıktım meğer ben ingilizce bilmiyormuşum"
"YDS sayesinde ingilizcede yeni bi dönem başlattım"
"YDS'ye mi girdik, beynimize lobotomi mi yaptılar yoksa üstümüzden kamyon falan mı geçti anlamadım. 2 gün boyunca kendime gelemem ben "
"YDS' ye girdikten sonra bende daha fazla okuyacak kafa olmadığına kanaat getirdim"
"YDS ... güzel sınavmış, iyiymiş, yeni kelimeler gördük, öğrendik buda bir tecrübe sonuçta"