YDS giriş yerleri açıklandı! ÖSYM YDS sınav giriş belgesi alma ekranı
YDS sınav giriş yerleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bu yıl 10 Ekim tarihinde düzenlenecek. Sınava girmek isteyen adayların yanlarında giriş belgesini de bulundurmaları gerekiyor. Peki, YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte YDS giriş belgesi alma ekranı
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YDS sınav giriş belgesi yayınlandı. 10 Ekim’de 2021 YDS/2 oturumu düzenlenecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren YDS sınav giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabiliyorlar.
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YDS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
10 Ekim 2021 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 30 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
Yapılan açıklamada, ‘Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.’ denildi.