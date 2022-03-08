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YDS geç başvurusu nasıl yapılır? YDS 2022 geç başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar

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YDS geç başvuruları yoğun ilgi görüyor. 2022-YDS/1 sınavı 10 Nisan tarihinde düzenlenecek. Sınava girmek isteyen adayların başvuruları 17 Şubat ve 28 Şubat tarihleri aralığında alındı. Şimdi sıra geç başvurulara geldi. Peki, YDS geç başvurusu nasıl yapılır? YDS 2022 geç başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar

1/3YDS geç başvurusu nasıl yapılır YDS 2022 geç başvuru ücreti ne kadar İşte detaylar

YDS geç başvuru tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. YDS geç başvuruları 2022 yılında 8 Mart tarihinde alınıyor. Adayların sınav ücretini de bugün ödemeleri gerekiyor. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücretin geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmesi gerekiyor.

2/3YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS başvuru ücreti 185,00 TL olarak açıklanmıştı. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda ücret geç başvuru günlerinde Türkiye saatiyle 23.59’a kadar ödenmelidir. Ödemeler, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

3/3YDS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

YDS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS geç başvuruları 8 Mart günü yapılacak. Adayların işlemlerini saat 23:59’a kadar tamamlamaları gerekiyor.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

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