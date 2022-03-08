YDS geç başvurusu nasıl yapılır? YDS 2022 geç başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar

YDS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YDS geç başvuruları 8 Mart günü yapılacak. Adayların işlemlerini saat 23:59’a kadar tamamlamaları gerekiyor.



Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.



Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.