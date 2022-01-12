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GeriGündem YDS başvurusu ne zaman? İşte 2022 YDS/1 sınav ve başvuru takvimi
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Gündem
Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 17:13 | 

YDS başvurusu ne zaman? İşte 2022 YDS/1 sınav ve başvuru takvimi

2022 ile birlikte YDS sınavı için geri sayıma geçen adaylar, YDS'nin organize edileceği tarihi araştırıyor. Yabancı Dil Sınavı ile hakim oldukları dil becerisini resmi olarak neticelendirmek isteyen adaylar, 2022 YDS sınavlarına odaklandı. Peki, YDS sınavı ne zaman? 2022 YDS başvuruları ne zaman başlayacak?

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'2022 YDS sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelleri tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte YDS 2022 sınav tarihleri belli oldu. İşte, 202 YDS/1 sınav ve başvuru takvimi...
22022 YDS SINAV TAKVİMİ

2022 YDS SINAV TAKVİMİ

YDS/1 10 Nisan, YDS/2 23 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
3BAŞVURULAR NE ZAMAN

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

2022-YDS/1 başvuruları 17-28 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.

2022-YDS/2 başvuruları ise 6-15 Eylül 2022 tarihlerinde alınacak.

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