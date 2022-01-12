YDS başvurusu ne zaman? İşte 2022 YDS/1 sınav ve başvuru takvimi

'2022 YDS sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelleri tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte YDS 2022 sınav tarihleri belli oldu. İşte, 202 YDS/1 sınav ve başvuru takvimi...