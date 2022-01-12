YDS başvurusu ne zaman? İşte 2022 YDS/1 sınav ve başvuru takvimi
2022 ile birlikte YDS sınavı için geri sayıma geçen adaylar, YDS'nin organize edileceği tarihi araştırıyor. Yabancı Dil Sınavı ile hakim oldukları dil becerisini resmi olarak neticelendirmek isteyen adaylar, 2022 YDS sınavlarına odaklandı. Peki, YDS sınavı ne zaman? 2022 YDS başvuruları ne zaman başlayacak?
'2022 YDS sınavı ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelleri tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte YDS 2022 sınav tarihleri belli oldu. İşte, 202 YDS/1 sınav ve başvuru takvimi...