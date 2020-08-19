YDS başvurusu ne zaman bitecek? YDS için 2. başvuru fırsatı!

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Eylül'de uygulanacak YDS için 19-20 Ağustos'ta ek başvuru alınacak.



Adaylar, başvurularını, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden 20 Ağustos mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi "https://ais.osym.gov.tr" ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 20 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.



Adaylar, sınav ücretini, 19-21 Ağustos'ta yatıracak. Sınav ücreti, banka şubelerinden 21 Ağustos mesai saati bitimine kadar ödenebilecek. ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı veya banka kartı ile ödeyecek adaylar ile banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar ise 21 Ağustos saat 23.59'a kadar sınav ücretini yatırabilecek.



Sınava, 19-26 Şubat arasında veya 10 Mart'ta başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 19-20 Ağustos'ta ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden "https://ais.osym.gov.tr" sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.



