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Gündem
Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 - 22:31 | 

YDS başvurusu ne zaman başlayacak? İşte 2021 YDS/2 sınav ve başvuru takvimi!

YDS başvurusu, yabancı dil puanı almak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. YDS tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. YDS başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. 2021-YDS/2 oturumu ekim ayında yapılacak. Peki, YDS başvurusu ne zaman?

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YDS başvuruları heyecanla bekleniliyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının ilki nisan ayında düzenlendi. Adayların ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları gerekiyor. İşte, 2021 YDS/2 sınav ve başvuru takvimi...

22021-YDS/2 TAKVİMİ

2021-YDS/2 TAKVİMİ

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) 10 Ekim tarihinde yapılacak. Bu sınav için başvuruların alınacağı tarih ise 20-31 Ağustos 2021 olacak.

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ÖSYM sınav sonuçlarını da değerlendirme işleminin ardından 2 Kasım'da adayların erişimine açacak.

4

Öte yandan bu sınav için ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru tarihi de 8 Eylül 2021 oldu.

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