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Haber Giriş: 04 Ağustos 2021 - 15:41 | 

YDS başvuruları ne zaman? İşte 2021/2 YDS başvuru ve sınav takvimi!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Ekim ayında uygulanacak sınav için başvurular Ağustos ayında başlayacak. Peki, YDS başvuruları ne zaman alınacak?

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YDS başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından alınacak. Söz konusu başvurular için kısa bir süre kaldı. İşte, 2021/2 YDS başvuru ve sınav takvimi...

22021-YDS/2 TAKVİMİ

2021-YDS/2 TAKVİMİ

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) 10 Ekim tarihinde yapılacak. Bu sınav için başvuruların alınacağı tarih ise 20-31 Ağustos 2021 olacak. 

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ÖSYM sınav sonuçlarını da değerlendirme işleminin ardından 2 Kasım'da adayların erişimine açacak.

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Öte yandan bu sınav için ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru tarihi de 8 Eylül 2021 oldu.

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