YDS başvuruları ne zaman? İşte 2021/2 YDS başvuru ve sınav takvimi!

YDS başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından alınacak. Söz konusu başvurular için kısa bir süre kaldı. İşte, 2021/2 YDS başvuru ve sınav takvimi...