YDS başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitecek? İşte YDS/2 başvuru ekranı
YDS başvuru tarihleri ve sınav ücreti adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 10 Ekim'de uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvuruları 20 Ağustos tarihinde alınmaya başlandı. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden söz konusu sınavın başvurularını yapacak olan adaylar, kılavuzda yer alan bankalara başvuru ücretlerini yatıracaklar. Peki, YDS başvuru ücreti ne kadar, başvurular ne zaman bitecek? İşte, 2021 YDS/2 başvuru ekranı ve konuyla ilgili bilgiler.
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YDS/2 başvuru ekranı üzerinden alınan başvurular son gelişmeler ile takip ediliyor. Bu yıl ikinci defa uygulanacak olan 2021 YDS başvurularının ücreti ÖSYM'nin yayınladığı kılavuza göre 145,00 TL olacak. Başvuru işlemleri 20-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Ücret ödeme için son gün, 1 Eylül 2021 olacak. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.
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YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) için başvurular 20-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak.
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YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.
Sınava başvuruda, HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.
10 Ekim tarihinde uygulanacak olan YDS başvuru ücreti 145,00 TL olacak. Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
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SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)