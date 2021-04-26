YDS açıklandı mı? YDS sonuçları için ÖSYM'den açıklama

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YDS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 11 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Ancak önceki sınavlarda olduğu gibi sürecin erken tamamlanması halinde YDS sonuçları daha erken bir tarihte de erişime açılabilecek.