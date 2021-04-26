YDS açıklandı mı? YDS sonuçları için ÖSYM'den açıklama
YDS sonuçları, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 18 Nisan tarihinde dahil oldukları sınavın ardından YDS sonuçları açıklandı mı sorularını yönelten pek çok aday, bu konuda ÖSYM'nin gerçekleştireceği açıklamayı sorgulamaya başladı. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, pek çok kişinin merakla araştırdığı ve ÖSYM'nin sınav takvimi aracılığıyla yanıtladığı YDS sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
YDS sınav sonuçları, 18 Nisan tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından merakla araştırılmaya başlandı. Yabancı dil yetkinliği için büyük önem arz eden YDS sınav sonuçları, ÖSYM'nn yapacağı değerlendirmenin ardından resmen erişime açılacak. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
2
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 11 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Ancak önceki sınavlarda olduğu gibi sürecin erken tamamlanması halinde YDS sonuçları daha erken bir tarihte de erişime açılabilecek.
3
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.