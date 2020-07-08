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Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 14:35,

YDS 2020 ne zaman yapılacak? Gözler YDS geç başvuru tarihinde

YDS’nin ne zaman yapılacağı sınava girmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Merkezi sınavlar her yıl belirli tarihlerde ÖSYM tarafından düzenleniyor. YDS başvuruları 2020 yılında şubat ayında gerçekleştirildi. Geç başvuru tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. İşte YDS sınav ve geç başvuru tarihi…

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YDS geç başvuruları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Şubat ayında başvuruları alınan YDS için adaylardan yeniden geç başvuru alınacak. Yeni geç başvuru tarihlerinin, 2020 ağustos ayı içinde ÖSYM'nin internet sayfasından yayımlanacağı duyuruldu. Peki YDS 2020 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimine göre YDS tarihi..

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?
YDS 2020 yılında 27 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

2YDS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN
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YDS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

YDS geç başvuru tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. Yeni geç başvuru tarihlerinin 2020 Ağustos ayı içinde ÖSYM'nin internet sayfasından adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacağı duyuruldu.
İşte açıklamanın tamamı:2020-YDS, 2020-EKPSS, 2020-DİB-MBSTS Sınavlarına Başvuran/Başvuracak Adayların Dikkatine 27.09.2020 tarihinde uygulanacak 2020-YDS, 11.10.2020 tarihinde uygulanacak 2020-EKPSS ile 26.12.2020 tarihinde uygulanacak 2020-DİB-MBSTS sınavları için adaylardan yeniden geç başvuru alınacaktır. Söz konusu sınavlar için belirlenecek yeni geç başvuru tarihleri, 2020 Ağustos ayı içinde ÖSYM'nin internet sayfasından adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
Söz konusu sınavlara başvurusunu yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da ilgili sınav için belirlenecek geç başvuru tarihlerinde ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. 2020-EKPSS’ye başvuran adaylar, bu sınav belirlenecek tarihlerde engel bilgileri ile öğrenim düzeyi bilgisini de güncelleyebileceklerdir.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

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