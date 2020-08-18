YDS 2020 geç başvuru tarihi ne zaman? İşte YDS geç başvuru tarihi

YDS başvuru tarihleri ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. YDS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. Sınava girmek isteyen adaylar belirtilen tarihlerde işlemlerini gerçekleştiriyorlar. 27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) için 19-20 Ağustos 2020 tarihlerinde ek başvuru alınacak. Peki YDS geç başvuru ücreti ne kadar?