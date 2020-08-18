MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYDS 2020 geç başvuru tarihi ne zaman? İşte YDS geç başvuru tarihi
GeriEğitim YDS 2020 geç başvuru tarihi ne zaman? İşte YDS geç başvuru tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Eğitim
Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 10:06,

YDS 2020 geç başvuru tarihi ne zaman? İşte YDS geç başvuru tarihi

YDS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. YDS başvuru tarihlerinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar heyecanla geç başvuru tarihlerini bekliyorlardı. Konu ile ilgili yapılan açıklamada geç başvuru tarihleri ile ilgili bilgi verildi. İşte 27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı geç başvuru tarihleri…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

YDS başvuru tarihleri ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. YDS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. Sınava girmek isteyen adaylar belirtilen tarihlerde işlemlerini gerçekleştiriyorlar. 27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) için 19-20 Ağustos 2020 tarihlerinde ek başvuru alınacak. Peki YDS geç başvuru ücreti ne kadar?

2YDS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

YDS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) için 19-20 Ağustos 2020 tarihlerinde ek başvuru alınacaktır.
Sınava, 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 10 Mart 2020 tarihinde başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 19-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir.

3YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR
Abone Olgoogle-news

YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir. Başvuru tarihlerinde başvuru ücreti 130 TL idi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi