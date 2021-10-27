ÖSYM'den son dakika YDS duyurusu: YDS/2 sınav sonuçları açıklandı... YDS/2 sınav sonuç ekranı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 2 Kasım tarihinde açıklanacaktı ancak son dakika sonuç duyurusu geldi. Adaylar, 27 Ekim tarihinden itibaren sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.



