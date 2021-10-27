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Haber Giriş: 27 Ekim 2021 - 10:28 | 

ÖSYM'den son dakika YDS duyurusu: YDS/2 sınav sonuçları açıklandı... YDS/2 sınav sonuç ekranı

YDS sonuçları için kasım ayı işaret edilmişti ancak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları için bekleyiş son buldu. ÖSYM'den yapılan açıklamada "10 Ekim 2021 tarihinde uygulanan 2021 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2021-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi. İşte YDS/2 sınav sonuç ekranı

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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 2 Kasım tarihinde açıklanacaktı ancak son dakika sonuç duyurusu geldi. Adaylar, 27 Ekim tarihinden itibaren sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

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İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

YDS/2 SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

3CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2021-YDS/2) temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u yayımlandı.

2021 -YDS/2 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’u erişme açıldı. Sınava giren adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

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