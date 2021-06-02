YDS/2 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'den gelen son bilgiler
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlardan biri olan YDS için geri sayım başladı. Gözler şimdi 2021 yılında düzenlenecek 2. YDS sınavının tarihinde. ÖSYM'nin yayınladığı takvimine göre sınavların yapılacağı tarihleri öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Peki, YDS/2 ne zaman yapılacak?
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Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ve yüksek lisans öğrencisi adayları gibi çok sayıda vatandaşın sabırsızlıkla beklediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2021'de yapılacağı ikinci tarih merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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2021-YDS/2 TAKVİMİ
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) 10 Ekim tarihinde yapılacak. Bu sınav için başvuruların alınacağı tarih ise 20-31 Ağustos 2021 olacak.
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ÖSYM sınav sonuçlarını da değerlendirme işleminin ardından 2 Kasım'da adayların erişimine açacak.
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Öte yandan bu sınav için ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru tarihi de 8 Eylül 2021 oldu.
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YDS HAKKINDA
Dil Seviye Belirleme Sınavı, 4 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelikle eski KPDS ve ÜDS sınavları yerine geçen ve yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavıdır.
İngilizce, Almanca, Fransızca dillerine ek olarak başka dillerde de yapılan sınav 150 dakika sürer. Gramer, Cümle Tamamlama, Çeviri, Diyalog ve Paragraf Tamamlama ve Okuma Parçaları sorularından oluşan 80 soruluk bir sınavdır.
İlk sınav 7 Nisan 2013 tarihinde yapılmış olup ÖSYM'nin aldığı kararla sınav sorularının sadece 10 tanesi yayınlanmaktadır.