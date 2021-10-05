YDS/2 ne zaman yapılacak? İşte bu yılın son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı hakkında gelişmeler
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeyi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 30 Eylül saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler. Peki, YDS/2 ne zaman yapılacak?
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Bu yıl ikinci ve son kez düzenlenecek YDS sınavı için artık kısa bir süre kaldı. Yabancı dil tazminatı almak isteyen memurlar ve yüksek lisans yapmak isteyen vatandaşların katılım sağladığı sınavın tarihi merak konusu oldu. İşte, bu yılın son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı hakkında gelişmeler...
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2021-YDS/2 TAKVİMİ
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) 10 Ekim tarihinde yapılacak.
ÖSYM sınav sonuçlarını da değerlendirme işleminin ardından 2 Kasım'da adayların erişimine açacak.
Öte yandan bu sınav için ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru tarihi de 8 Eylül 2021'de geride kaldı.
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KİMLER YDS'YE KATILIYOR?
Sınava; kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel dâhil olmak üzere, aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre almakta olan personel katılabilir. Ayrıca yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden YDS puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da bu sınava katılabilir.
Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.