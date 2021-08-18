Gündem Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 - 16:11 | 18 Ağustos 2021 - 16:11

YDS/2 ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte 2021 YDS başvuru takvimi

YDS başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından alınacak. Söz konusu başvurular için kısa bir süre kaldı. Peki, YDS başvuruları ne zaman alınacak?