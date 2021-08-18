YDS/2 ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte 2021 YDS başvuru takvimi
YDS başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından alınacak. Söz konusu başvurular için kısa bir süre kaldı. Peki, YDS başvuruları ne zaman alınacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Ekim ayında uygulanacak sınav için başvurular Ağustos ayında başlayacak. İşte, 2021/2 YDS başvuru ve sınav takvimi...
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2021-YDS/2 TAKVİMİ
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) 10 Ekim tarihinde yapılacak. Bu sınav için başvuruların alınacağı tarih ise 20-31 Ağustos 2021 olacak.
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ÖSYM sınav sonuçlarını da değerlendirme işleminin ardından 2 Kasım'da adayların erişimine açacak.
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Öte yandan bu sınav için ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru tarihi de 8 Eylül 2021 oldu.