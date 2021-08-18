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Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 - 16:11 | 

YDS/2 ne zaman? Başvurular ne zaman başlayacak? İşte 2021 YDS başvuru takvimi

YDS başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından alınacak. Söz konusu başvurular için kısa bir süre kaldı. Peki, YDS başvuruları ne zaman alınacak?

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1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) uygulanacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Ekim ayında uygulanacak sınav için başvurular Ağustos ayında başlayacak. İşte, 2021/2 YDS başvuru ve sınav takvimi...

22021-YDS/2 TAKVİMİ

2021-YDS/2 TAKVİMİ

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) 10 Ekim tarihinde yapılacak. Bu sınav için başvuruların alınacağı tarih ise 20-31 Ağustos 2021 olacak.

3

ÖSYM sınav sonuçlarını da değerlendirme işleminin ardından 2 Kasım'da adayların erişimine açacak.

4

Öte yandan bu sınav için ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru tarihi de 8 Eylül 2021 oldu.

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