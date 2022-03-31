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Yazlık lastik ne zaman takılır 2022? Yaz lastiği uygulaması tarihleri

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Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yaz lastiği uygulaması hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Zorunlu kış lastiği kullanımının ardından, araçlar yeniden yazlık lastiklere devam edecekler. Peki, yazlık lastik ne zaman takılır 2022? İşte yaz lastiği uygulaması hakkında merak edilenler...

1/3Yazlık lastik ne zaman takılır 2022 Yaz lastiği uygulaması tarihleri

Yaz lastiği uygulaması aramaları vatandaşlar tarafından en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Belirli tarihlerde zorunlu tutulan kış lastiği uygulamasının, bahar aylarının gelişiyle değiştirilmesi bekleniyor. Peki, yazlık lastik ne zaman takılır 2022? İşte, kış lastiği ve yaz lastiği uygulaması ile ilgili detaylar...

2/3YAZ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR 2022

YAZ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR 2022?

Ticari araçlarda kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihinde sona eriyor. Her yıl 1 Aralık'tan itibaren başlayan kış lastiği zorunlu uygulaması 1 nisan itibariyle sona ermektedir.

3/3YAZ LASTİĞİ VE KIŞ LASTİĞİ NE İŞE YARAR

YAZ LASTİĞİ VE KIŞ LASTİĞİ NE İŞE YARAR?

Yaz lastiği, ıslak ve kuru zeminlerde daha kısa mesafede durabilmeyi sağlamaktadır. Kış lastikleri ise karlı, buzlu ve yağmurlu kaygan zeminlerde daha iyi fren mesafesi sağlar. Bu nedenle kaygan zeminde kış lastiğinin olması gerekirken, sürüş kalitesinin artması amacıyla bahar aylarında yaz lastiği tercih edilmeye başlanır.

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