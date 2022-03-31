Yazlık lastik ne zaman takılır 2022? Yaz lastiği uygulaması tarihleri

Yaz lastiği uygulaması aramaları vatandaşlar tarafından en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Belirli tarihlerde zorunlu tutulan kış lastiği uygulamasının, bahar aylarının gelişiyle değiştirilmesi bekleniyor. Peki, yazlık lastik ne zaman takılır 2022? İşte, kış lastiği ve yaz lastiği uygulaması ile ilgili detaylar...
Ticari araçlarda kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihinde sona eriyor. Her yıl 1 Aralık'tan itibaren başlayan kış lastiği zorunlu uygulaması 1 nisan itibariyle sona ermektedir.
Yaz lastiği, ıslak ve kuru zeminlerde daha kısa mesafede durabilmeyi sağlamaktadır. Kış lastikleri ise karlı, buzlu ve yağmurlu kaygan zeminlerde daha iyi fren mesafesi sağlar. Bu nedenle kaygan zeminde kış lastiğinin olması gerekirken, sürüş kalitesinin artması amacıyla bahar aylarında yaz lastiği tercih edilmeye başlanır.