Yazlık lastik ne zaman takılır 2022? Yaz lastiği uygulaması tarihleri

YAZ LASTİĞİ VE KIŞ LASTİĞİ NE İŞE YARAR?

Yaz lastiği, ıslak ve kuru zeminlerde daha kısa mesafede durabilmeyi sağlamaktadır. Kış lastikleri ise karlı, buzlu ve yağmurlu kaygan zeminlerde daha iyi fren mesafesi sağlar. Bu nedenle kaygan zeminde kış lastiğinin olması gerekirken, sürüş kalitesinin artması amacıyla bahar aylarında yaz lastiği tercih edilmeye başlanır.