Yazılımcı alımı başvurusu nasıl yapılır? BTK Akademi 1 Milyon Yazılımcı Projesi başvuruları ne zaman?

Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamındaki istihdam projeleri içerisinde kendilerini en fazla bu projenin heyecanlandırdığına işaret eden Albayrak, "Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye'ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



Albayrak, uzun zamandır üzerinde çalışılan Türkiye'ye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nin tamamlandığını bildirerek, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında gençlere online eğitim ile yazılımcı olma imkanı sağlayacaklarını aktardı.



Yazılım sektörünün bugünün en önemli iş alanlarından birisi haline geldiğine dikkati çeken Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin bugün 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut. Bu sebeple yazılım alanında özellikle ara eleman açığımız bulunuyor. Türkiye olarak büyük ideallerimiz ve hedeflerimiz var. Yazılımcılık alanında büyük bir sıçrama sağlarsak inanın hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak. Türkiye'de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle yazılımcılar bir projede sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, tasarım uzmanı, güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı ayda yürütmek zorunda kalıyor. Firmalarımız sürekli bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor. İşte '1 Milyon Yazılımcı Projesi', sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek, yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak."