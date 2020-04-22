Yazılımcı alımı başvurusu nasıl yapılır? BTK Akademi 1 Milyon Yazılımcı Projesi başvuruları ne zaman?

"HEMEN EĞİTİMLERİ ALMAYA BAŞLAYACAKLAR"
Albayrak, projenin detaylarına ilişkin de bilgi vererek, bakanlığının hizmete sunduğu bu proje kapsamında gençlerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacaklarını söyledi. 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin şu anda hazır olduğunu belirten Albayrak, "Yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkaracağız. Programa katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacak ve öz geçmiş dolduracak ve hemen eğitimleri almaya başlayacaklar. Online eğitim platformundaki, algoritma, big data, bilgisayar programlama, blockchain, iş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, ofis programları yanında, proje yönetimi, siber güvenlik, veritabanı ve web programlama alanlarında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz. Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek." ifadelerini kullandı.
Bu öz geçmişlerin tüm firmaların erişimine açık bir havuzda yer alacağını aktaran Albayrak, "Halihazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek. Eğitim bitiren arkadaşlarımız bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı olarak iş bulabilecekler." dedi.