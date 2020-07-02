Yazılı, uzun, kısa ve resimli cuma mesajları 3 Temmuz 2020! Whatsapp ve SMS için bol seçenekli cuma mesajı sözleri
Resimli, yazılı ve en şık cuma mesajları, cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu sevdikleriyle paylaşan Müslümanların gönderilerinde yer almaya başladı. Bu günün anlam ve önemini sevdikleri kişilere hissettirmek isteyenler Facebook, Whatsapp ve SMS'e özel kısa ve uzun resimli cuma mesajlarına bu hafta da ilgi gösteriyor. 'Hayırlı Cumalar' mesajlarının dışına çıkmak isteyenler de anlamlı, farklı ve yeni cuma mesajı seçenekleri tercih edecek. En güzel sözlü cuma mesajlarıyla sizler de yakınlarına cuma gününün hayrına dualarda bulunabilirsiniz. İşte, 3 Temmuz 2020 ayetli, dualı ve bol seçenekli cuma mesajları ve sözleri.
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Temmuz ayının ilk cumasında, en güzel cuma mesajları 'Hayırlı Cuma'lar dilemek isteyenlerin dualarına aracılık ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren Facebook, Instagram, Twitter ve Whatsapp üzerinden resimli cuma mesajı paylaşımları yine gönderileri taçlandıracak. Müslümanlar arasındaki bağı kuvvetlendirmede aracı olan cuma günü anlamlı, yeni, kısa, öz cuma mesajlarıyla bu hafta da en çok tercih edilen cuma mesajlarından olacak. İşte, cuma mesajı seçeneklerinden derlemeler.
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EN GÜZEL VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2020
Cuma günü olması dolayısıyla ayrı bir öneme sahip olan resimli Cuma mesajları, Twitter, Facebook, Whatsapp gibi platformlar üzerinden de gönderilerde yerini alacak. Bu manevi günde, cuma günü vesilesiyle sevdiklerine dualarda bulunacak olanlar resimli cuma mesajlarını tercih ediyor.Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )
- Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya’ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.
- Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...
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..Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.. Hucurât Suresi 13. Ayet
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, Ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı cumalar…
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.
Her yerde olmak gibi bir duan varsa gönüllere gir. Çünkü sevenler sevdiklerini gönüllerde taşır. Hayırlı cumalar.
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
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Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114) #HayırlıCumalar
“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur.”
Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.
Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar
Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.
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Gönlümüzden geçenler ömrümüze yazılsın. Herkese içindeki iyilik kadar iyi bir hayat dilerim.
“Ey iman edenler! Cuma namazına ezan ile çağırıldığınız zaman derhal Allah'ı zikretmeye (hutbe ve namaza) gidin, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Cum'a Suresi 9. Ayet. Hayırlı cumalar”
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.
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Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Hayırlı Cumalar
“Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” Hayırlı cumalar | İnşirâh Sûresi, 5. Ayet
Ümmetin, milletin Cuma'sı hayırlara vesile olsun. Allah, namaz ve dualarımızı yüce katında makbul kılsın. Hasta kullarına şifa buyursun. Zordaki kullarını selâmete ulaştırsın. Bizi görünür, görünmez her sıkıntıdan kurtarsın ve korusun. Hayırlı cumalarRabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar. (8)
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)
"Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.."
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Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.
Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.