Yazılı, uzun, kısa ve resimli cuma mesajları 2020! Whatsapp ve SMS için bol seçenekli cuma mesajı sözleri (Hayırlı Cumalar)

EN GÜZEL VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2020 Cuma günü olması dolayısıyla ayrı bir öneme sahip olan resimli Cuma mesajları, Twitter, Facebook, Whatsapp gibi platformlar üzerinden de gönderilerde yerini alacak. Bu manevi günde, cuma günü vesilesiyle sevdiklerine dualarda bulunacak olanlar resimli cuma mesajlarını tercih ediyor.Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )



- Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya’ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.



- Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.



Kalp kırmayı, gönül yıkmayı umursamıyor ve sonra kalkıp imandan bahsediyor insanlar. iman, ayet ve hadisleri nefsimize göre tefsir etmek değil, imanlı olmak kalp kırmamaktır. Hayırlı cumalar...