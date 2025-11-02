×
HABERLERGündem Haberleri

Yazdan kalma günler: Kasım ayında denize girdiler | Deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığından yüksek

Güncelleme Tarihi:

#Deniz#Sıcak Hava#Antalya
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2025 14:44

Kasım ayı ile birlikte yurtta kış mevsimi yüzünü göstermeye başlarken Antalya'da hafta sonunu fırsat bilen kent sakinleri ve yabancı turistler Konyaaltı Sahili'nde denize girdi.